Речная пассажирская навигация стартует в Саратовской области уже 18 апреля

Пассажирская речная навигация в Саратовской области откроется 18 апреля.

В этот день первый рейс будет выполнен по одному из пригородных маршрутов. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Актуальное расписание движения судов «Валдай» в ведомстве пообещали опубликовать позднее. Следите за нашими публикациями.

Напомним, по итогам навигации 2025 года на пригородных линиях было перевезено более 36 тысяч пассажиров. Из них около 8,2 тысячи человек относятся к льготным категориям граждан.

Ольга Сергеева