Авиа-экспедиция из Саратова в Байконур приземлилась в Самаре

В Самаре прошла торжественная встреча участников авиационной экспедиции, приуроченной к 65-летию первого полёта человека в космос.

Легкомоторные самолёты следуют по маршруту Саратов — Байконур с промежуточными посадками в Самаре и Оренбурге. В состав экипажей вошли лётчики-космонавты Олег Скрипочка и Сергей Рыжиков, а также пилоты из нескольких регионов России.

Как сообщила пресс-служба аэропорта «Курумоч», для гостей мероприятия организовали общение с космонавтами и демонстрацию работы специальной техники.

Экспедиция проходит в рамках «Недели космоса» и продлится до 12 апреля. Финишная точка маршрута — Саратовская область, где именно 65 лет назад Юрий Гагарин совершил посадку после своего исторического полёта.

