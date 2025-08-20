Редкое астрономическое явление «Чёрная Луна» можно будет наблюдать 22 августа

22 августа жители Саратовской области смогут стать свидетелями редкого астрономического явления — «Чёрной Луны». Это особый тип новолуния, когда спутник Земли полностью скрывается в тени между нашей планетой и Солнцем.

Явление происходит примерно раз в 33 месяца и не имеет официального статуса в астрономии, но популярно в культурной традиции. В отличие от солнечного затмения, «Чёрная Луна» не представляет опасности для наблюдения и не требует специальных защитных приспособлений.

Специалисты отмечают, что явление лучше всего будет видно в предрассветные часы.