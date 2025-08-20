Сбивший отца с ребёнком в Новоузенском районе водитель арестован

В Новоузенском районе Саратовской области задержан 37-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло», совершивший смертельное ДТП и скрывшийся с места происшествия. По данным следствия, 17 августа пьяный водитель сбил на улице Телегина в селе Крепость Узень 28-летнего мужчину и его 7-месячную дочь.

Мужчина скончался на месте, младенец в тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение. Водитель пытался скрыться, но был задержан правоохранительными органами.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека и оставление места ДТП). Расследование уголовного дела продолжается.