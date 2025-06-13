Региональная общественная организация отмечена за работу с донорами крови

Конференция Всероссийской акции «Код донора. Защитники Отечества» прошла на площадке ИТАР ТАСС в Москве.

В рамках мероприятия команда АНО Центр социальных проектов «Донор Волга» была награждена Дипломом и специальным призом за участие во Всероссийской эстафете «Доноры крови — наследники Победы» и развитие донорства крови и костного мозга.

Награду и символичную «Звезду» получил Сергей Замчалов, руководитель АНО «Донор Волга», из рук Елены Стефанюк, заместителя Председателя Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по донорству крови и костного мозга, директора Национального фонда развития здравоохранения.

В свою очередь Сергей Замчалов вручил Благодарственное письмо коллективу Национального фонда развития здравоохранения за содействие в реализации проекта АНО «Донор Волга».

— Всегда, когда наша организация слышит слова благодарности, думается о том, что за наградой стоит труд не только команды АНО

«Донор Волга», но и огромного числа людей: доноров — наставников, которые участвуют в организации и проведении мероприятий, сотрудников Службы крови, Росплазма ФМБА России, волонтеров, людей, сдающих кровь в дни проведения наших акций, представителей органов государственной власти. Невозможно не оценить и работу медиа-волонтеров и активных граждан России. Всем огромная благодарность за поддержку, работу, идеи и соучастие! Эта награда — признание результата нашего совместного труда, — отметил Замчалов.

Акция «Код донора. Защитники Отечества» направлена на вовлечение россиян в донорство крови и костного мозга, сохранение исторической памяти о подвиге участников донорского движения военных лет, продолжение традиций взаимопомощи, поддержки и солидарности, заложенных поколениями победителей через проведение объединяющих мероприятий, направленных на пополнение запасов крови, популяризацию культуры донорства и помощи соотечественникам. Акция продлится до декабря 2025 года.