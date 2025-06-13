В Аткарске готовится к сдаче дом для детей-сирот

В Аткарске готовится к сдаче 5-й дом, построенный для детей-сирот.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил депутат Госдумы Андрей Воробьев.

В каждой квартире будет современный ремонт – идут отделочные работы, индивидуальное отопление, «умные» счётчики, в подвале – автоматическая станция подкачки воды.

В районе на учёте сейчас 27 детей-сирот, в 2023-ем в списке было порядка 70 человек. Положенные квартиры ждали годами.

— И такая ситуация сложилась во всём регионе. Проблему, накопленную десятилетиями, удалось начать решать оперативно благодаря поддержке Вячеслава Володина. Пять лет назад в очереди на получение жилья было свыше 7 тысяч человек, на конец 2025-го очередь составит 1200. Задача, которую ставит спикер, в 2026-м выйти на предоставление жилья год в год, — написал парламентарий.