Региональная выплата саратовским контрактникам на СВО выросла до миллиона

Саратовская область повысила «контрактную» выплату до 1 млн рублей с 2026 года.

Это предусмотрено новым постановлением губернатора Романа Бусаргина.

Напомним, ранее размер единовременной выплаты неоднократно менялся: 700 тыс. рублей (февраль-август 2025 г.), 2,2 млн рублей (август-октябрь 2025 г.) и 450 тыс. рублей (с 28 октября до конца 2025 г.).

Также с 29 октября в регионе отменены денежные вознаграждения для жителей, которые способствовали привлечению граждан на контрактную службу.

Соответствующее распоряжение подписал вице-губернатор Михаил Орлов.

