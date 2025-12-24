В четырех районах Саратовской области сообщили о гибели бойцов на фронтах СВО

В Саратовской области погибли шестеро военнослужащих в ходе СВО.

По данным районных администраций, двое из них — уроженцы Балаковского района: Иван Славнов (погиб 7 декабря 2025 г.) и Вячеслав Смирнов (погиб 7 июля 2025 г.).

В Балашовском районе потеряли контрактников Александра Макушенко и Алексея Баранова (оба 1980 г.р.). Также погиб Александр Глывин из Вольского района, чьи биографические данные не раскрываются.

В списке погибших — мотострелок Дмитрий Иванов, родившийся в Балаковском районе, проживавший в селе Зоркино и работавший в Балакове.

Ольга Сергеева