Региональные дороги за сутки обработали почти 5 тыс. тонн песко-соляной смеси

Снегоуборочная техника продолжает работать, обеспечивая проезд по региональным трассам области.

За последние 24 часа дорожными бригадами израсходовано 4 810 тонн песко-соляной смеси, не считая других противогололёдных материалов. На дорогах производится расширение и очистка проезжей части и обочин от снега. Об этом информирует министерство дорожного хозяйства области.

Также дорожники работают в городе Саратове на транзитных маршрутах, очищая проезжую часть и остановки общественного транспорта от снега и наледи. На данных маршрутах работает 19 единиц техники.

В ведомстве напомнили, что о ситуации на дорогах регионального значения жители могут узнать позвонив на горячую линию

8 (8452) 499-227.

Подготовила Ольга Сергеева