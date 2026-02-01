В Саратове девушка отдала курьеру аферистов 7 000 000 рублей

В Саратове 25-летняя горожанка стала жертвой крупного мошенничества.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в правоохранительных органах, аферисты, представляясь сотрудниками силовых структур, несколько месяцев по телефону запугивали её, утверждая, что она «помогает террористам» и ей грозит уголовное дело.

Чтобы «избежать уголовного преследования», девушке предложили продать квартиру, а вырученные средства «отправить на экспертизу». 26 января 2026 года, следуя инструкциям, она передала курьеру на улице Производственной 7 миллионов рублей.

Спустя четыре дня, осознав обман, потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Выясняется, продала ли девушка квартиру для получения денег.

Ольга Сергеева