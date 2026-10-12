Региональный кадровый центр здравоохранения для медиков создали в Саратовской области

В Саратовской области создали региональный кадровый центр здравоохранения

Минздрав области утвердил положение о Региональном кадровом центре здравоохранения (РКЦЗ СО). Приказ подписал и.о. министра Виталий Луцет.

Центр станет структурным подразделением Саратовского областного базового медицинского колледжа. Его задача — обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами: мониторинг кадровой ситуации, анализ потребности в медработниках, оценка эффективности целевого обучения и мер поддержки, анализ рынка труда и вакансий на платформе «Работа в России».

Центр будет взаимодействовать с образовательными организациями и медучреждениями, оказывать методическую поддержку, разрабатывать программы трудоустройства и популяризировать профессию медработника. Заведующий РКЦЗ СО Игорь Морозов назначается приказом директора колледжа по согласованию с минздравом.

Напомним, к 1 января 2027 года укомплектованность врачами должна составить не менее 75%, средним медперсоналом — не менее 83%.