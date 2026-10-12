Еще 10 тысяч рублей: саратовским пенсионерам напомнили о дополнительной выплате на иждивенцев

Саратовским пенсионерам напомнили о надбавке.

Отделение Социального фонда России по Саратовской области напоминает: пенсионеры, содержащие нетрудоспособных членов семьи, могут получать надбавку к страховой пенсии по старости или инвалидности.

Речь идёт о детях до 18 лет, а при очной учёбе — до 23 лет. Право на доплату распространяется также на братьев, сестёр, внуков и правнуков, если у них нет трудоспособных родителей.

В 2026 году надбавка за одного иждивенца составляет 3 194,90 рубля, за двоих — 6 389,80 рубля, за троих и более — 9 584,70 рубля. При рождении ребёнка перерасчёт происходит автоматически. В остальных случаях нужно обратиться в клиентскую службу СФР с заявлением и подтверждающими документами.