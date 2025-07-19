Региональный маткапитал-2025: саратовцам назвали 6 утвержденных норм

В Саратовской области определены правила использования средств регионального материнского капитала.

Министерство труда и социальной защиты региона сообщило, что данные средства могут быть направлены только на конкретные цели.

Допускается использование капитала для улучшения жилищных условий, включая проведение ремонта и остекление. Также средства можно потратить на образование детей, мероприятия по социальной адаптации детей-инвалидов, проведение газификации жилья. Разрешается оплата подключения к централизованному водоснабжению и замена оконных блоков с входными дверями.

В министерстве подчеркнули, что данный перечень является окончательным и не предусматривает других вариантов расходования средств материнского капитала.