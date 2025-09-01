Регоператор напоминает собственникам площадок о необходимости своевременно ремонтировать и обновлять контейнеры

Саратовский филиал компании «Ситиматик» напоминает собственникам контейнерных площадок о необходимости следить за емкостями и поддерживать их в нормативном состоянии. Контейнеры и бункеры для накопления ТКО и КГО требуют своевременного ремонта, а в некоторых случаях – замены.

В ходе эксплуатации контейнер может трескаться, у него могут сломаться держатели и колёсики. Нередко причинами поломок являются акты вандализма, когда неизвестные лица наносят механические повреждения, складируют строительные отходы, сжигают контейнеры. Поврежденные баки значительно осложняют процесс выгрузки отходов, их тяжело подкатывать и крепить на захватах спецтехники, повышается вероятность ускоренного выхода из строя, на вывоз мусора уходит больше времени. Кроме этого, при использовании контейнеров и бункеров со сломанными стенками отходы разлетаются по округе, и некоторые жители начинают оставлять мусор рядом с баками. Всё это приводит к загрязнению прилегающей территории и образованию несанкционированных свалок.

В Саратове наиболее яркими примерами, где необходимы срочный ремонт или замена емкостей для накопления отходов, являются контейнерные площадки по адресам: 1-й Пугачевский микрорайон, 63а; ул. Рахова, 280; ул. 4-я Прокатная, 16; микрорайон Дачный, ул. Ливневая, 1; Измайлова, 9. На данных площадках бункеры-накопители и емкости для ТКО сильно деформированы и имеют трещины, что осложняет и затягивает процесс выгрузки отходов.

Региональный оператор напоминает, что полномочия и зоны ответственности в сфере обращения с ТКО строго разграничены. В соответствии с Федеральным законом №89 «Об отходах производства и потребления» ремонт или установку новых контейнеров осуществляет собственник площадки. Уточнить собственника места накопления ТКО можно в муниципальном реестре контейнерных площадок, размещенном на официальном сайте администрации. Только исполнение своих обязанностей в полной мере каждым участником отрасли обращения с ТКО позволит поддерживать контейнерные площадки в надлежащем состоянии.