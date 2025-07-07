Регоператор по обращению с ТКО напоминает управляющим компаниям о необходимости следить за чистотой контейнеров

Саратовский филиал компании «Ситиматик» напоминает собственникам мест накопления ТКО об обязанности следить за чистотой на контейнерных площадках и прилегающих территорий.

С наступлением устойчивой жаркой погоды возрастает необходимость увеличения частоты мытья емкостей на площадках общего пользования.

Действующим законодательством определено четкое разграничение обязанностей и прав всех участников сферы обращения с отходами. За содержание контейнерной площадки в соответствии с Федеральным законом № 89 от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» ответственность несет только собственник земельного участка, на котором она расположена.

Содержание включает в себя регулярную уборку не только контейнерной площадки, но и прилегающей территории. Также балансодержатель места накопления ТКО обязан своевременно проводить дезинсекцию и дератизацию. В летний период частоту проведения этих мероприятий необходимо увеличить, чтобы избежать распространения неприятных запахов. Кроме того, это оказывает значительное влияние на состояние окружающей среды.

Федеральное законодательство возлагает на региональные операторы обязанность по транспортированию отходов, то есть они несут ответственность за отходы с момента их погрузки в мусоровоз, а также за соблюдение территориальной схемы обращения с ТКО при транспортировании отходов с мест накопления до объектов сортировки, обработки и захоронения. Специалисты Саратовского филиала АО «Ситиматик» тщательно отслеживают своевременность выполнения подрядчиками маршрутов и качество вывоза ТКО и КГО, чтобы не допускать переполнения емкостей.

Компания настаивает, что только совместная работа и строгое соблюдение своих обязанностей каждым участником отрасли по обращению с ТКО позволят сохранить чистоту на контейнерных площадках общего пользования и повысить уровень экологического благополучия региона.