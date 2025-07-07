Саратовцам рассказали, как выделить детям доли в купленной на маткаптал квартире

При использовании маткапитала на покупку жилья нужно выделить доли всем членам семьи.

Размер минимальной доли должен быть пропорционален части маткапитала, которой она оплачена. Можно выделить больше, но меньше — не рекомендуется, — напомнили Госуслуги.

Формула расчета минимальной доли

1. Рассчитайте стоимость 1 м² жилья

Общая стоимость жилья / Площадь

2. Узнайте общую площадь на всех детей

Размер маткапитала / Стоимость 1 м²

3. Посчитайте площадь на каждого ребенка

Общая площадь на детей / Количество детей

4. Вычислите минимальную долю для соглашения

Минимальная площадь на ребенка / Площадь жилья

Пример расчета

— Семья — 4 человека: родители, двое детей

— Площадь квартиры — 60 м²

— Стоимость — 7 000 000 ₽

— Средства маткапитала — 690 267 ₽

7 000 000 ₽ : 60 м² = 116 667 ₽ — стоимость 1 м²

690 267 ₽ : 116 667 ₽ = 6 м² — оплачено маткапиталом

6 м² : 2 детей = 3 м² — положено каждому ребенку

3 м² : 60 м² = 1/20 — минимальная доля на каждого ребенка

В зависимости от стоимости и площади жилья может получиться любая дробь. Например, и 4/51 или 2/37. Такую долю тоже можно указать в соглашении о выделении долей.