Реготделение «Справедливой России» ждет важных перемен под руководством Калинина

Депутат Саратовской облдумы, член Совета Саратовского регионального отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин возглавит региональное отделение социалистической партии «Справедливая Россия» в Саратовской области.

Председатель Совета Саратовского регионального отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», ветерану войны в Афганистане и на Северном Кавказе Сергей Авезниязов напомнил, что Вячеслав Калинин – выпускник Саратовского военного ордена Жукова Краснознамённого института внутренних войск (ныне Росгвардии), боевой офицер, за плечами которого командировки на Северный Кавказ, в Сирийскую Арабскую Республику, на СВО.

По словам Авезниязова, десятки организованных парламентарием гуманитарных конвоев, доставленных лично на Донбасс и в ЛНР, помощь участникам СВО и других локальных войн и военных конфликтов, их семьям, помощь семьям погибших военнослужащих характеризуют Калинина как неравнодушного человека с активной гражданской позицией, настоящего патриота.

«Вячеслав Вячеславович входил в руководящий состав Московского «БОЕВОГО БРАТСТВА». Когда его избрали депутатом Саратовской областной Думы, он, как порядочный офицер, сложил свои полномочия в Москве и вошёл в состав Совета нашей региональной организации.

С его приходом работа в региональном отделении усилилась – проводятся яркие, масштабные мероприятия, организуются патриотические конкурсы, выставки, спортивные соревнования, издаются книги, в декабре 2025 года были установлены бюсты Героям СССР Валерию Востротину и Ивану Доронину.

Считаю, что полковник, ветеран наведёт порядок в работе регионального отделения «Справедливой России», возглавив его. А «БОЕВОЕ БРАТСТВО» поддержит», — подчеркнул Сергей Авезниязов.