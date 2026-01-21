Володин жёстко раскритиковал организацию питания в школах Саратовской области

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин акцентировал внимание на вопросах школьного питания в Саратовской области.

Володин подчеркнул, что главным требованием является сохранение высокого качества продуктов. По его мнению, надзорным ведомствам необходимо усилить работу по контролю за поставщиками, не соблюдающими установленные стандарты.

Парламентарий также отметил, что существующие нормативы финансирования требуют увеличения, поскольку ответственные чиновники не уделяли этому аспекту должного внимания. Володин пообещал личное содействие в проработке данного вопроса.

«Задача региональных властей — кардинально пересмотреть свой подход к этой работе, а депутатскому корпусу необходимо наладить постоянный мониторинг ситуации в учебных заведениях», — заявил он.

В завершение спикер призвал объединить усилия, чтобы обеспечить всех школьников качественным и полноценным горячим питанием.

Ольга Сергеева