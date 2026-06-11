Реконструкция теплосетей на улице Степана Разина в Саратове: смонтировано более 700 метров новых труб

Саратовский филиал «Т Плюс» проводит масштабную реконструкцию тепловых сетей на улице Степана Разина.

Работы ведутся в рамках подготовки к новому отопительному сезону и программы модернизации коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция проходит одновременно на двух участках тепломагистрали: