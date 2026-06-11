Реконструкция теплосетей на улице Степана Разина в Саратове: смонтировано более 700 метров новых труб

Саратовский филиал «Т Плюс» проводит масштабную реконструкцию тепловых сетей на улице Степана Разина.
Работы ведутся в рамках подготовки к новому отопительному сезону и программы модернизации коммунальной инфраструктуры.
Реконструкция проходит одновременно на двух участках тепломагистрали:
- от улицы Зарубина до улицы Посадского;
- от улицы Московской до улицы Кутякова.
На сегодняшний день демонтировано свыше одного километра коммуникаций, выработавших свой ресурс. На смену старым трубам приходят современные технологии. Специалисты уже проложили более 700 метров новых труб диаметром 720 мм в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Этот материал позволяет существенно снизить теплопотери в магистралях – горячая вода доходит до потребителя практически без потери температуры, а риск повреждения сетей снижается в разы. Система оперативного дистанционного контроля (ОДК) поможет в будущем быстро выявлять возможные дефекты. Срок службы новых трубопроводов – около 30 лет.
На участке от улицы Московской до улицы Кутякова работы по прокладке новых коммуникаций уже завершены. Проведена засыпка котлована песком и щебнем, в ближайшие дни запланировано восстановление благоустройства.
Кроме того, начались работы на улице Большой Горной. Специалисты уже смонтировали свыше 300 метров временного трубопровода для обеспечения жителей горячей водой на весь период ремонта и приступили к вскрышным работам для демонтажа старого трубопровода.
Всего в рамках реконструкции энергетики проложат 2132 метра новых труб диаметром 720 мм на улицах Степана Разина и Большой Горной. Это повысит надёжность теплосети в зимний период, а также качество теплоснабжения и горячего водоснабжения жителей города.