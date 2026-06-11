Реконструкция теплосетей на улице Степана Разина в Саратове: смонтировано более 700 метров новых труб

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Новости Саратова
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Саратовский филиал «Т Плюс» проводит масштабную реконструкцию тепловых сетей на улице Степана Разина.

Работы ведутся в рамках подготовки к новому отопительному сезону и программы модернизации коммунальной инфраструктуры.
Реконструкция проходит одновременно на двух участках тепломагистрали:

  • от улицы Зарубина до улицы Посадского;
  • от улицы Московской до улицы Кутякова.

  • На сегодняшний день демонтировано свыше одного километра коммуникаций, выработавших свой ресурс. На смену старым трубам приходят современные технологии. Специалисты уже проложили более 700 метров новых труб диаметром 720 мм в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Этот материал позволяет существенно снизить теплопотери в магистралях – горячая вода доходит до потребителя практически без потери температуры, а риск повреждения сетей снижается в разы. Система оперативного дистанционного контроля (ОДК) поможет в будущем быстро выявлять возможные дефекты. Срок службы новых трубопроводов – около 30 лет.

  • На участке от улицы Московской до улицы Кутякова работы по прокладке новых коммуникаций уже завершены. Проведена засыпка котлована песком и щебнем, в ближайшие дни запланировано восстановление благоустройства.
    Кроме того, начались работы на улице Большой Горной. Специалисты уже смонтировали свыше 300 метров временного трубопровода для обеспечения жителей горячей водой на весь период ремонта и приступили к вскрышным работам для демонтажа старого трубопровода.

  • Всего в рамках реконструкции энергетики проложат 2132 метра новых труб диаметром 720 мм на улицах Степана Разина и Большой Горной. Это повысит надёжность теплосети в зимний период, а также качество теплоснабжения и горячего водоснабжения жителей города.