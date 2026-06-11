В лесах Саратовской области нарушителей круглосуточно отслеживают 60 фотоловушек

Лесные массивы региона — под надежной защитой.

В целях борьбы с незаконной деятельностью в лесах Саратовской области развернута сеть из 60 фотоловушек. Устройства работают в непрерывном режиме, фиксируя любую активность на вверенных им участках.

Собранные материалы, запечатлевшие случаи незаконной вырубки древесины или несанкционированного проникновения в периоды действия ограничений (например, пожароопасного сезона), незамедлительно передаются инспекторам лесного хозяйства.

По словам заместителя начальника управления лесного хозяйства Ивана Яшина, эти фото- и видеодоказательства служат надёжной основой для привлечения виновных к ответственности и активно используются при рассмотрении дел об административных правонарушениях и уголовных преступлениях.

Ольга Сергеева