В Саратове ко Дню России активисты развернули 100-метровый флаг

В парке Победы города Саратова состоялось масштабное патриотическое мероприятие, приуроченное ко Дню России.

Организатором акции выступило Саратовское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» при поддержке партии «Единая Россия».

Центральным событием мероприятия стало торжественное развертывание 100-метрового флага Российской Федерации, что стало ярким символом единства и ответственности за будущее страны.

В акции приняли участие студенты высших и средних специальных учебных заведений, представители молодежных, общественных и патриотических объединений, сотрудники Федеральной службы судебных приставов России, а также представители исполнительных органов власти региона, профсоюзных организаций, работающая молодежь и жители Саратова и области. Мероприятие прошло на улице Дружбы Народов в парке Победы, у мемориала «Погибшим в локальных войнах», расположенного в Национальной деревне. Выбор этой площадки носил символический характер и отражал идею единства народов России, что соответствует объявленному Президентом РФ Году единства народов.

«Развертывание такого масштабного флага — это символ единства, ответственности за будущее страны и уважения к ее истории. Особенно важно, что мероприятие проходит в Год единства народов России и объединяет людей разных возрастов и сфер деятельности», — отметила заместитель регионального руководителя «Молодой Гвардии Единой России» Мария Габова.

Данное мероприятие стало частью праздничных событий, посвященных Дню России, и подчеркнуло значимость сохранения общественного единства, патриотических ценностей и гражданской солидарности.

Ольга Сергеева