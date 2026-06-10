Реконструкция вокзала Саратов-1: рабочие армируют стены и монтируют эскалаторы по графику

На территории железнодорожного вокзала Саратов-1 в настоящее время ведутся масштабные строительные работы.

Ежедневно на объекте задействовано значительное количество специалистов — по разным данным, от 130 до 200 человек, а также около 17 единиц техники.

Основные направления работ касаются обустройства здания «городских ворот». Ведется усиление несущих конструкций — армируются стены и колонны, заливаются бетонные плиты перекрытий с соблюдением технологических пауз для набора прочности бетона.

Кроме того, на платформах № 2 и № 3 идет монтаж лестничных сходов и эскалаторов. Завершены подготовительные этапы: демонтаж опалубки, уплотнение грунта и выравнивание основания. На одной из платформ усиливают шахту лифта, на другой готовят фундамент под бетонирование. На конкорс (надземный пешеходный мост) нанесено термостойкое покрытие, начат монтаж элементов остекления и служебных мостиков. В зоне автовокзала возводится временное ограждение, вывозится лишний грунт перед строительством досмотрового павильона. Северный вестибюль: тут ведется подготовка к завершению возведения монолитной конструкции должна быть закончена к 30 июня 2026 года, а открытие для пассажиров запланировано на 1 сентября вместе с пешеходным переходом.

Работы идут строго по графику. Пассажиры обслуживаются по временной схеме: проход к поездам дальнего следования осуществляется через подземный тоннель или новый пешеходный мост, а посадка на пригородные поезда — только через мост. Для маломобильных граждан организованы альтернативные маршруты и сопровождение.

Согласно утвержденному плану, каркас всего здания должен быть возведен к декабрю 2026 года, после чего начнется закрытие теплового контура и отделочные работы. Полная сдача объекта в эксплуатацию намечена на 30 апреля 2027 года.

Ольга Сергеева