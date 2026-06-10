В Саратовскую область через Озинки не пропустили 69 тонн подозрительного казахского лука

Россельхознадзор вернул в Казахстан 70 тонн лука из-за ошибки в документах.

В четверг, 6 июня, на пограничном посту «Озинки» совместный патруль сотрудников Россельхознадзора и регионального управления ФСБ остановил три грузовых автомобиля. Транспортные средства перевозили из Казахстана в Россию крупную партию репчатого лука общим весом 69,6 тонны.

В ходе проверки сопроводительной документации инспекторы выявили серьезное нарушение: в предоставленных фитосанитарных сертификатах отсутствовало обязательное указание конкретного пункта ввоза продукции на территорию Российской Федерации. Из-за несоответствия документов установленным нормам груз был признан потенциально опасным с точки зрения карантинного фитосанитарного контроля.

По итогам проверки владельцам транспорта выданы официальные предписания о немедленном возврате всей партии товара обратно в страну отправления. В настоящее время грузовики развернуты для следования к границе.

Ольга Сергеева