Ректор ГИТИСа высоко оценил уровень фестиваля «Театральное Приволжье» в Саратове

В Саратове на сцене театра кукол «Теремок» состоялась премьера спектакля «Повести Белкина» в постановке студентов театрального института СГК имени Собинова.

Работа молодого московского режиссёра Петра Алексеенко была реализована в рамках фестиваля «ГИТИС Фест. Театральное Приволжье» при поддержке ГИТИСа и регионального министерства культуры.

На показе присутствовал ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский. Он отметил важную роль фестиваля, который проходит под эгидой полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, в популяризации театрального искусства и приобщении молодёжи к литературной классике. Заславский поблагодарил Саратов за гостеприимство и плодотворное сотрудничество.

Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова подчеркнула, что современная техническая оснащённость «Теремка» позволяет участникам фестиваля полноценно раскрыть свои творческие проекты. По её мнению, новая постановка по Пушкину может стать одним из любимых спектаклей у саратовских зрителей и знаменует новый этап в партнёрстве с ведущим театральным вузом страны.

Ольга Сергеева