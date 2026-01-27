Саратовские школьники примерили казачье военное обмундирование

Казак Саратовского городского казачьего общества Сергей Целихин провёл «Урок мужества».

Участник специальной военной операции познакомил учеников 7-8 классов саратовской школы № 72 с передвижной выставкой о военной службе. Дети также смогли примерить элементы настоящего армейского снаряжения.

Мероприятие было направлено на патриотическое воспитание молодёжи и знакомство подрастающего поколения с историей и традициями казачества, а также с реалиями современной воинской службы. Об этом сообщил ТГ-канал «Политика и общество».

Ольга Сергеева