В Саратове определены участки, которые приведут в порядок в 2027 году.

В списке — более 50 километров улиц, и впервые в программу попал частный сектор. Разбираемся, что именно обещают отремонтировать и какие риски могут скрываться за этими планами.

Рекордное финансирование и новый подход

На ремонт дорог Саратова в 2027 году направят свыше 1,7 млрд рублей дополнительного финансирования. Общий объём дорожного фонда области на год запланирован в размере 13,8 млрд рублей. Губернатор Роман Бусаргин назвал ключевой критерий отбора участков: интенсивность движения, наличие социальных объектов и общее состояние покрытия.

Главное нововведение — в программу впервые включили центральные улицы частного сектора. Ранее ремонт там если и проводился, то по остаточному принципу. Теперь же в списке значатся улицы Губернская, Большая Садовая, Ново-Астраханская, Ивановская, Назаровская, а также проезды в Александровке, Юрловке и на Березиной речке.

Список улиц: что именно отремонтируют

Опубликованный перечень охватывает все районы города. Среди наиболее значимых участков:

Центр и прилегающие улицы: Мясницкая (от Большой Горной до Соколовогорской), Московская (от Привокзальной площади до Набережной Космонавтов), Челюскинцев (от Мичурина до Радищева), Кутякова (от Аткарской до Астраханской), Астраханская (от Колхозной площади до Соколовой).

Крупные магистрали: Танкистов (от Соколовой до Навашина и далее до Депутатской), Симбирская (два участка), Аэропорт (от КП ГАИ до Планерной), Тархова (два участка).

Улицы в жилых массивах: Пензенская, Плодородная, Миротворцева, Елшанская, Техническая, Перспективная, Брянская, Блинова, Миллеровская, Песчано-Уметская, 2-я Пионерская, Крымский проезд, Большая Горная.

Всего в списке — более 20-ти улиц и участков, суммарная протяжённость которых превышает 50 километров.

Синхронизация с коммунальщиками

Отдельно Бусаргин поручил синхронизировать дорожные работы с ресурсоснабжающими организациями — «Водоканалом», «Теплоэнерго» и другими. Смысл прост: если под асфальтом лежит изношенная труба, её нужно заменить до укладки покрытия, а не после. Практика вскрытия свежего асфальта годами вызывала критику жителей, и теперь губернатор потребовал закрепить новый подход на постоянной основе.

Однако именно здесь кроется главный риск. Синхронизация графиков — задача, которую в Саратове пытались решить не один год. Если коммунальщики снова выйдут на объекты после дорожников, свежее покрытие опять придётся вскрывать.

Обещания и реальность

Планы на 2027 год выглядят масштабно, но история крупных инфраструктурных проектов в регионе даёт повод для осторожного оптимизма. В начале 2025 года в облдуме предлагали создать постоянную комиссию для контроля за исполнением крупных строек, указывая, что «многие крупные проекты зачастую срываются или затягиваются». Правительство тогда ответило, что создание комиссии «преждевременно».

Показателен и другой пример: в 2026 году губернатор потребовал наказать главу Хвалынского района за некачественный ремонт дворов школ — подрядчик уложил асфальт, который после зимы раскрошился. Этот случай иллюстрирует, насколько важен контроль не только за сроками, но и за качеством материалов и работ.

В 2027 году на дороги Саратова выделяют беспрецедентную сумму. Список улиц опубликован, критерии отбора названы, поручения даны. Остаётся главное — проконтролировать, чтобы 50 километров нового асфальта не повторили судьбу хвалынских дворов, а коммунальные трубы меняли до, а не после укладки покрытия.

Ольга Сергеева