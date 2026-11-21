Роман Бусаргин поручил гордуме разобраться с платными парковками.

Губернатор Саратовской области провёл рабочую встречу с председателем Саратовской городской думы Михаилом Орловым. Главной темой стало дальнейшее развитие Саратова за счёт средств областного бюджета. В 2027 году регион продолжит поддерживать город по ключевым направлениям: модернизация коммунальной инфраструктуры и ремонт дорог, включая частный сектор.

Однако повестка не ограничилась бюджетными вопросами. Бусаргин поставил перед депутатами конкретные задачи, требующие оперативного вмешательства.

Платные парковки: жалобы на прямой линии

Зашла речь и о работе платных парковок в Саратове. Поводом послужили жалобы жителей во время прямой линии с губернатором. Бусаргин поручил депутатам совместно с мэрией изучить ситуацию и выработать предложения по повышению эффективности системы.

Проблема имеет под собой конкретную почву. Платное парковочное пространство в Саратове активно расширяется с 2025 года. С 30 октября 2026 года платными стали новые участки, включая Привокзальную площадь на 134 места, а также отрезки улиц Вольской, Кутякова, Радищева, Чапаева и Ульяновской. Тариф для легковых автомобилей составляет 30 рублей за первые полчаса, 40 рублей до часа и 45 рублей свыше часа; первые 15 минут бесплатны, как и ночное время, выходные и праздники.

Фото: Новости Саратова

Пока финансы поют…

Финансовый эффект реформы пока остаётся скромным. По данным на октябрь 2025 года, за первые месяцы работы парковки принесли бюджету 2,2 млн рублей при затратах на организацию около 46 млн рублей. При этом ещё в 2025 году губернатор Бусаргин публично заявлял, что «Саратову не нужно рассматривать платные парковки как дополнительный доход». Теперь же жалобы жителей вынуждают вернуться к вопросу — но уже с акцентом на эффективность и удобство для горожан, а не на фискальную составляющую.

От жалоб — к решениям

Поручение губернатора переводит проблему платных парковок из плоскости «вводить или не вводить» в плоскость «как заставить систему работать лучше». Депутатам предстоит разобраться, почему при расширении зон и наличии тарифов горожане продолжают жаловаться, и предложить конкретные механизмы — будь то пересмотр границ зон, льготные режимы или улучшение информирования водителей.

С учётом того, что в 2026 году бюджет Саратова предусматривает 9,9 млрд рублей на развитие дорожно-транспортного комплекса, у гордумы есть ресурсная база для манёвра — вопрос лишь в политической воле и качестве предложений.

Ольга Сергеева