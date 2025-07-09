Ремонт ключевой дороги в Озинках выходит на финиш

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Новости Саратова
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В рабочем посёлке Озинки завершается капремонт 2-километрового участка по ул. Кирова и Лермонтова — транзитной артерии, соединяющей две региональные трассы и ведущей на федеральную дорогу Р-208 (на Казахстан). Объект включён в нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Этапы работ:

  1. Холодная регенерация старого покрытия;
  2. Укладка трёх слоёв:
  • Асфальтогранулобетон (АГБ);
  • Выравнивающий слой;
  • Верхний слой асфальтобетона.
  1. Укрепление обочин и ремонт водопропускной трубы. Подрядчик опережает график — объект сдадут до конца августа (плановый срок).
  2. Всего в регионе по нацпроекту ремонтируют 57 дорог, 19 из них завершат в 2026 году.