Ремонт ключевой дороги в Озинках выходит на финиш

В рабочем посёлке Озинки завершается капремонт 2-километрового участка по ул. Кирова и Лермонтова — транзитной артерии, соединяющей две региональные трассы и ведущей на федеральную дорогу Р-208 (на Казахстан). Объект включён в нацпроект «Инфраструктура для жизни».
Этапы работ:
- Холодная регенерация старого покрытия;
- Укладка трёх слоёв:
- Асфальтогранулобетон (АГБ);
- Выравнивающий слой;
- Верхний слой асфальтобетона.
- Укрепление обочин и ремонт водопропускной трубы. Подрядчик опережает график — объект сдадут до конца августа (плановый срок).
- Всего в регионе по нацпроекту ремонтируют 57 дорог, 19 из них завершат в 2026 году.