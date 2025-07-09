Ремонт ключевой дороги в Озинках выходит на финиш

В рабочем посёлке Озинки завершается капремонт 2-километрового участка по ул. Кирова и Лермонтова — транзитной артерии, соединяющей две региональные трассы и ведущей на федеральную дорогу Р-208 (на Казахстан). Объект включён в нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Этапы работ:

Холодная регенерация старого покрытия; Укладка трёх слоёв:

Асфальтогранулобетон (АГБ);

Выравнивающий слой;

Верхний слой асфальтобетона.