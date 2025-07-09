Бесплатная юридическая помощь в Саратовской области: 50 тысяч обращений ежегодно

Исполнительные органы региона обеспечивают правовую поддержку 52 категориям граждан (22 — по федеральному закону, 10 — по областному). За 2024 год помощь получили 58 069 человек.
Ключевые услуги:
- Устные/письменные консультации;
- Составление документов (иски, жалобы);
- Представительство в судах и госорганах.
Где получить:
- Во всех районах: Комплексные центры соцобслуживания;
- Центры «Семья»;
- Реабилитационные центры для детей и инвалидов;
- Для семей участников СВО: Спецприёмы адвокатов (2 раза в неделю в филиале фонда «Защитники Отечества»).
Информирование:
- Телефон минтруда:
8 (8452) 65-34-36;
- QR-коды на брошюрах;
- Списки адвокатов — на сайтах ведомств.
Система работает с 2011 года. Координатор — Министерство труда и соцзащиты области.