Бесплатная юридическая помощь в Саратовской области: 50 тысяч обращений ежегодно

Исполнительные органы региона обеспечивают правовую поддержку 52 категориям граждан (22 — по федеральному закону, 10 — по областному). За 2024 год помощь получили 58 069 человек.

Ключевые услуги:

Устные/письменные консультации;

Составление документов (иски, жалобы);

Представительство в судах и госорганах.

Где получить:

Во всех районах: Комплексные центры соцобслуживания;

Комплексные центры соцобслуживания; Центры «Семья»;

Реабилитационные центры для детей и инвалидов;

Для семей участников СВО: Спецприёмы адвокатов (2 раза в неделю в филиале фонда «Защитники Отечества»).

Информирование:

Телефон минтруда: 8 (8452) 65-34-36 ;

; QR-коды на брошюрах;

Списки адвокатов — на сайтах ведомств.

Система работает с 2011 года. Координатор — Министерство труда и соцзащиты области.