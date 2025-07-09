Бесплатная юридическая помощь в Саратовской области: 50 тысяч обращений ежегодно

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Новости Саратова
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Исполнительные органы региона обеспечивают правовую поддержку 52 категориям граждан (22 — по федеральному закону, 10 — по областному). За 2024 год помощь получили 58 069 человек.

Ключевые услуги:

  • Устные/письменные консультации;
  • Составление документов (иски, жалобы);
  • Представительство в судах и госорганах.

Где получить:

  • Во всех районах: Комплексные центры соцобслуживания;
  • Центры «Семья»;
  • Реабилитационные центры для детей и инвалидов;
  • Для семей участников СВО: Спецприёмы адвокатов (2 раза в неделю в филиале фонда «Защитники Отечества»).

Информирование:

  • Телефон минтруда: 8 (8452) 65-34-36;
  • QR-коды на брошюрах;
  • Списки адвокатов — на сайтах ведомств.

Система работает с 2011 года. Координатор — Министерство труда и соцзащиты области.