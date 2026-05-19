Ретропоезд «Воинский эшелон» осмотрели более 13 тыс. жителей Саратовской и Волгоградской областей

Ретропоезд «Воинский эшелон», сформированный на Приволжской железной дороге, завершил праздничный тур по станциям ПривЖД. С 27 апреля по 10 мая он совершил остановки на 20 железнодорожных станциях в Саратовской и Волгоградской областях, преодолев более 3 тыс. километров. Примечательно, что на 13 станциях уникальный состав остановился впервые. За время праздничного тура экспозицию осмотрели более 13 тыс. человек.

В большинстве населенных пунктов ретропоезд встречали представители органов власти, местные жители и творческие коллективы. Каждое прибытие «Воинского эшелона» сопровождалось музыкальными и танцевальными номерами на военную тематику.

***

Ретропоезд «Воинский эшелон» – это историко-патриотический проект, организованный Приволжской железной дорогой при поддержке музея-заповедника «Сталинградская битва».

В этом году «Воинский эшелон» был сформирован из двух действующих паровозов и пяти железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной Войны. В числе экспонатов – танк Т-34, система залпового огня БМ-13 «Катюша», разнокалиберные пушки и гаубицы. Также в состав поезда включены сценическая платформа, вагон-теплушка и вагон-музей с экспозицией, содержащей материалы о роли железнодорожников в Сталинградской битве. Для машинистов и помощников машинистов паровозных бригад была изготовлена железнодорожная форма образца 1943 года.