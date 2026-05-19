В Саратовской консерватории пройдёт концерт к 185-летию Дворжака и 135-летию Прокофьева

Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова приглашает на концерт, посвящённый 185-летию Антонина Дворжака и 135-летию Сергея Прокофьева. Мероприятие состоится 26 мая 2026 года в 19:00 в Театральном зале.

В программе прозвучат Симфония № 8 G-dur Дворжака и симфоническая сказка «Петя и волк» Прокофьева. Исполнять произведения будет симфонический оркестр музыкального училища при консерватории под руководством дирижёра Сергея Злотникова.

Художественное слово — актриса Анна Федонина. Ведущая концерта — кандидат искусствоведения Елена Маркелова.