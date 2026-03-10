Риелтор объяснила, как не потерять деньги на покупке жилья в 2026 году

Планируете приобрести квартиру в этом году? Эксперт рынка недвижимости Ольга Фетисова предупреждает: попытки сэкономить на услугах профессионалов могут обернуться серьезными потерями.

Почему опасно действовать без помощи специалиста

По словам ипотечного брокера, главная ошибка — надеяться только на себя. Рынок сегодня перенасыщен рисками и мошенническими схемами, и самостоятельная сделка сравнима с хождением по минному полю.

«Не пытайтесь пройти этот путь в одиночку. Профессионал не просто подберет вариант под ваш бюджет, но и возьмет на себя все риски, проведет вас от первого шага до получения ключей без стресса», — советует Фетисова.

Эксперт добавляет, что хороший специалист способен расширить горизонты поиска. Иногда клиенты даже не рассматривают варианты в других регионах, хотя это может быть идеальным решением их жилищного вопроса.

Ипотека: чего ждать и как планировать бюджет

Если покупка невозможна без заемных средств, эксперт советует смотреть не на общую стоимость кредита, а на ежемесячный платеж. Он должен быть комфортным для семейного бюджета здесь и сейчас.

Фетисова призывает не бояться текущих высоких ставок. Рынок цикличен: вслед за снижением ключевой ставки всегда начинается рост цен на квадратные метры.

«Лучше зафиксировать цену сегодня, даже с высокой переплатой, чем через пару лет жалеть об упущенном моменте. Как только ставки пойдут вниз, квартиры начнут дорожать. Взять квартиру сейчас — это стратегия на опережение, а рефинансировать кредит вы сможете позже», — поясняет риелтор.

Семейная ипотека и московский рынок

Отдельно эксперт выделила программу с господдержкой для семей. Условия в 6% годовых она назвала «подарком от государства», который глупо не использовать, если есть возможность.

Особенно стремительно дорожает жилье в мегаполисах. Ольга Фетисова подчеркивает, что в Москве правило «утро вечера мудренее» не работает: откладывая покупку в надежде на снижение цен, вы рискуете столкнуться с еще более высокими цифрами на ценниках завтра.

Ольга Сергеева