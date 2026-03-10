В Энгельсе выполняется комплекс мер для предотвращения подтоплений городских территорий

Сотрудники городских коммунальных предприятий проводят комплексную работу, чтобы минимизировать подтопления на городских территориях в результате таяния снежных масс.

Для вывоза снега ежедневно привлекается вся имеющаяся техника, а в случае необходимости задействуются и привлеченные спецмашины.

Сегодня силами МКУ «Городское хозяйство» проведена обработка городских дорог противогололедными материалами, затем спецмашины приступили к сметанию снежных масс. Проведена уборка тротуаров, пешеходных зон, остановочных площадок. Снег вывозили с улицы М. Расковой. Работы проведены по улицам: Лесозаводская, пл. Свободы, Горького, Халтурина, Калинина, Трудовая. В работах были задействованы 40 единиц техники и 75 человек.

Рабочие МКУ «Озеленение» продолжили приводить в порядок общественные территории. К уборке снега были привлечены дворники, при необходимости использовалась механизированная уборка. В течение дня сотрудники учреждения очистили пешеходные дорожки и элементы парковой инфраструктуры в скверах им. А.С. Пушкина, им. С.Е. Горевского, «Звезда» в р.п. Приволжский, городском парке и парке «Патриот».

Одновременно с этим сотрудники учреждений социальной сферы продолжили уборку наледи на подходах для обеспечения безопасности посетителей школ, детских садов, спортивных организаций и учреждений культуры.

Дальнейшие работы по уборке и вывозу снега будут продолжаться в усиленном режиме.

Также, во избежание подтоплений после таяния снега, МУП «Энгельс-Водоканал» ежедневно осуществляет профилактические мероприятия на КНС. Специалисты проводят ревизию электрооборудования, проверку работоспособности автоматики, профилактическую очистку насосного оборудования, обследование канализационных коллекторов.