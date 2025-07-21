«Родник» принял участие в заседании региональной Общественной палаты

Руководитель женской организации «Родник» Хадиджа Бибарсова и психолог Сабина Кулиева приняли участие в расширенном заседании Комиссии по образованию, культуре, просвещению, сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей при Общественной палате Саратовской области.

Как сообщили в пресс-службе ДУМСО, мероприятие состоялось 15 июля 2025 года. В ходе заседания обсуждались необходимость духовно-нравственного и патриотического воспитания в системе образования, психологическое сопровождение военнослужащих и их семей, а также другие актуальные вопросы.

Одним из спикеров был Сергей Саратовский, главный психолог-консультант министерства образования Саратовской области.

Участники заседания отмечали, что в семье закладывается основа патриотического воспитания, поэтому необходимо быть примером для своих детей. Также стоит больше уделять внимание изучению своих традиций и культурных корней.

«Родник» поддерживает инициативы, направленные на воспитание, просвещение и укрепление духовных основ нашего общества. Мы уверены: ценности — это не абстракция, а основа будущего. И начинать нужно с малого — с себя, с семьи, с живого примера», — отметили в женской организации «Родник». — Подобные заседания позволяют не только обсуждать проблемы, но и видеть, как общественные организации, специалисты и государственные структуры могут объединяться ради общей цели — укрепления нравственных и духовных основ нашего общества».