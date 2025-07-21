Жители Энгельса подали 77 заявлений на компенсации после массированной атаки БПЛА

В Энгельсе пострадавшим от атаки БПЛА выплатят компенсации.

Власти Саратовской области начали процесс выплат компенсаций жителям Энгельса, чье имущество пострадало при массированной атаке беспилотников 5 июля. На данный момент поступило 77 заявлений от пострадавших.

Губернатор Роман Бусаргин провел рабочее совещание, на котором подтвердил, что все повреждения уже оценены специалистами, механизм выплат полностью проработан. Средства будут перечислены в кратчайшие сроки.

Напомним, в результате инцидента 5 июля в Энгельсе были повреждены более 25 квартир и свыше десятка автомобилей.

Жертв и пострадавших среди населения зарегистрировано не было. Власти оперативно организовали помощь всем, чье имущество пострадало в результате атаки.