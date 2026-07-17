Роман Бусаргин: поблагодарил волонтёров Советского района

Посещая Советский район, не мог не заехать к активистам волонтерского движения «Добрые люди».

Поблагодарил их за огромный труд, неравнодушие и гражданскую позицию, которые служат примером и ориентиром для многих людей.

С начала специальной военной операции в Советском районе было собрано и отправлено на передовую более 200 тонн гуманитарных грузов. В волонтерском центре жители шьют тепловизионные одеяла, одежду, постельное белье, вяжут теплые вещи, делают окопные свечи и печки, изготавливают сухпайки.

Активисты сплели уже более 40 тысяч квадратных метров маскировочных сетей. Благодаря их помощи, наши бойцы чувствуют поддержку родного дома, и это очень ценно.