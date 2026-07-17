Минздрав: Число жертв ДТП с грузовиком в Красном Куте достигло четырех

Автомобильная авария в Красном Куте унесла жизни пассажирок «Нивы».

Число жертв лобового столкновения легковушки с многотонным грузовиком утром 16 июля достигло четырех человек. Спасатели и медики боролись за каждую жизнь, но выжили не все.

…Водитель Chevrolet Niva, двигаясь по местной дороге, по неустановленным пока причинам врезался в стоявший на обочине большегруз Freightliner. Удар был такой силы, что автомобиль превратился буквальнов груду металла — водитель и одна из пассажирок скончались на месте происшествия. Еще две женщины, находившиеся в салоне, были экстренно госпитализированы в реанимацию.

Однако спустя несколько часов региональный Минздрав сообщил: спасти пострадавших не удалось. «Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Реанимационные мероприятия результатов не дали», — заявили в ведомстве, подтвердив рост числа погибших до четырех.

Обстоятельства ДТП сейчас выясняют следователи: устанавливается, был ли водитель трезв, исправна ли была техника, и что помешало ему заметить припаркованную фуру. По факту происшествия уже начата доследственная проверка.

Ольга Сергеева