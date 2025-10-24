Роман Бусаргин: 5,5 млрд рублей направлено на ремонт сельских дорог

На ремонт дорог в сельской местности Саратовской области выделили свыше 5,5 млрд рублей.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, средства распределяются между муниципалитетами в виде субсидий из расчета 3000 рублей на каждого жителя.

В текущем году уже отремонтировано 256,3 км дорожного полотна в районных центрах. Работы выполнялись в 37 муниципальных образованиях. На продолжение программы в 2025 году предусмотрено почти 1,4 млрд рублей.

Губернатор отметил, что программа нацелена на комплексное развитие сельских территорий региона.

Наталья Мераейф