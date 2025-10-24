Над «соседом» Саратовской области ночью сбили БПЛА

В ночь на 24 октября системы ПВО перехватили 111 украинских беспилотных аппаратов над территорией России.

Два из них были нейтрализованы в небе над соседней с Саратовской Волгоградской областью.

Отражение атак также проводилось в Брянской, Ростовской, Орловской, Калужской, Новгородской, Белгородской, Тульской, Липецкой, Тверской областях, в Крыму, Краснодарском крае, Московском регионе и над Азовским морем.

В 2025 году Саратовская область неоднократно подвергалась воздушным атакам. Крупнейший инцидент произошел в ночь на 20 сентября, когда в небе над регионом сбили 27 дронов, а в результате удара по Саратову пострадала местная жительница.

Ольга Сергеева