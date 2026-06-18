Роман Бусаргин: Итоги посевной в регионе проверит Дмитрий Патрушев

Сегодня Саратовскую область с рабочим визитом посещает заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.

Обсудим развитие агропромышленного комплекса региона, итоги посевной кампании и подготовку к предстоящей уборке урожая. Отдельное внимание будет уделено реализации федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», которая позволяет создавать современную инфраструктуру и повышать качество жизни на селе. В этом году участие в проекте принимают 34 муниципальных образования, там запланирована реализация 71 проекта.

Также представим крупнейшие инвестиционные проекты в АПК, которые реализуются в регионе и направлены на дальнейшее развитие отрасли, создание новых рабочих мест и укрепление продовольственного потенциала Саратовской области.