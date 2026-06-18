Белорусский тренер Ростислав Вергун заключил контракт с саратовским БК «Автодор»

Саратовский баскетбольный клуб «Автодор» объявил о назначении Ростислава Вергуна на пост главного тренера.
Контракт с 44-летним специалистом подписан на сезон-2026/27. Его помощником в тренерском штабе станет Алексей Суховецкий.
Ростислав Вергун — опытный наставник, большую часть карьеры проработавший в системе белорусского «Минска», который он возглавлял с 2019 года, совмещая работу с руководством национальной сборной Беларуси.
В 2023 году Вергун перешёл в «Уралмаш» (Екатеринбург). Под его руководством уральский клуб:
- дважды подряд выходил в плей-офф Единой Лиги ВТБ;
- в дебютном сезоне остановился в шаге от победы над «Зенитом» в четвертьфинале;
- в прошедшем сезоне завоевал Кубок России.
В январе 2026 года специалист вошёл в тренерский штаб «Зенита» в качестве ассистента, где также исполнял обязанности главного тренера, в том числе и в «бронзовой» серии плей-офф.
Ольга Сергеева