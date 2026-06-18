Белорусский тренер Ростислав Вергун заключил контракт с саратовским БК «Автодор»

Саратовский баскетбольный клуб «Автодор» объявил о назначении Ростислава Вергуна на пост главного тренера.

Контракт с 44-летним специалистом подписан на сезон-2026/27. Его помощником в тренерском штабе станет Алексей Суховецкий.

Ростислав Вергун — опытный наставник, большую часть карьеры проработавший в системе белорусского «Минска», который он возглавлял с 2019 года, совмещая работу с руководством национальной сборной Беларуси.

В 2023 году Вергун перешёл в «Уралмаш» (Екатеринбург). Под его руководством уральский клуб:

дважды подряд выходил в плей-офф Единой Лиги ВТБ;

в дебютном сезоне остановился в шаге от победы над «Зенитом» в четвертьфинале;

в прошедшем сезоне завоевал Кубок России.

В январе 2026 года специалист вошёл в тренерский штаб «Зенита» в качестве ассистента, где также исполнял обязанности главного тренера, в том числе и в «бронзовой» серии плей-офф.

Ольга Сергеева