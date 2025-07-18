Роман Бусаргин лично проверил ремонт коммунальных сетей Саратова

Ремонт коммунальных сетей в Саратове в рамках профильной программы ведётся по всему городу.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин:

— Осмотрел два участка, где приступили к реконструкции.

Улица им. Орджоникидзе

Под замену готовят 655 метров магистрального водовода, который питает несколько микрорайонов в Заводском районе. Коммуникациям более 30 лет, за последние 4 года зафиксировано порядка 20 повреждений, из-за которых жители и социальные объекты часто оставались без воды. Это технически сложный отрезок, так как часть трубы проходит под железнодорожными путями. Важно выполнить работы основательно, чтобы не возвращаться к этому вопросу долгое время. Поручил министру строительства и ЖКХ Михаилу Бутылкину взять это под личный контроль.

Пересечение улиц Чернышевского и Валовой

Здесь меняют старую систему отвода стоков протяженностью 1200 метров. Капитальный ремонт напорного коллектора ведется от канализационной насосной станции №4. Коммуникации прослужили 53 года, за 4 года порывы устраняли 24 раза. Весь необходимый для производства работ материал завезен на объект в полном объеме, ведется сварка и подготовка к монтажу. Чтобы минимизировать для автомобилистов неудобства от ремонта трубопровода, будет применяться самый современный метод – горизонтально-направленное бурение.