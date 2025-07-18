Новорожденного с патологией доставили на вертолете из райцентра в Саратов

Врачи службы санавиации областной детской клинической больницы транспортировали новорожденного с подозрением на патологию желудочно-кишечного тракта.

Малыш родился в Балашове. После рентгенологического обследования и консультации заведующего кафедрой детской хирургии Саратовского государственного медицинского университета профессора И.В.Горемыкина потребовался экстренный перевод ребенка для дальнейшего обследования и лечения.

Вертолётом санитарной авиации СОДКБ он своевременно и благополучно доставлен в детскую хирургическую клинику СГМУ. Полётное время составило 01:27 минут (при транспортировке реанимобилем время составляет 03:20). Об этом сообщили в СОДКБ.