Роман Бусаргин: На региональный уровень передано еще 2 общеобразовательных учреждения

На региональный уровень передано еще 2 общеобразовательных учреждения. Сегодня на заседании облдумы депутаты поддержали нашу инициативу.

В областную собственность с 1 января 2026 года будут приняты:

— МАОУ «Образовательный центр № 1 имени Героя Советского Союза К.А. Рябова» в Вольске.

— МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя России А.И. Потапова» в Шиханах.

В прошлом году на баланс региона приняли 7 школ. В этом планируем принять в общей сложности 11 учреждений.

Берём на себя часть расходов на деятельность образовательных учреждений, чтобы поддержать наши муниципалитеты и активнее развивать материально-техническую базу школ. Это позволит создать комфортные условия для учеников и педагогического состава.