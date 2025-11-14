Роман Бусаргин наградил лучших фермеров региона

В правительстве области состоялось торжественное мероприятие, в рамках которого поздравляли с профессиональным праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Саратовской области.

Как сообщает пресс-служба облправительства, лучших аграриев региона наградил губернатор Роман Бусаргин.

«Мы гордо говорим, что Саратовская область является одним из ведущих аграрных регионов страны. Сегодня это неоспоримый факт, который стал таковым благодаря вашему многолетнему труду и профессионализму, добросовестному отношению к делу и неравнодушию к развитию региона. Спасибо, что в своем ответственном труде вы не забываете о главной ценности агропромышленного комплекса — о людях. Думая о будущем, стремитесь не только к расширению, но и к тому, чтобы жизнь вокруг становилась лучше. Эта социальная роль имеет первостепенное значение», — подчеркнул губернатор, обращаясь к аграриям.

Отдельно губернатор поблагодарил аграриев за поддержку наших военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции.

«То, что вы делаете для них, — пример истинного патриотизма и верности Отечеству. Именно в таком единстве наша сила. Новые вызовы помогли нам по-настоящему вспомнить об этом, закрепить ценность наследия предков и наших традиций», — отметил Роман Бусаргин.

По итогам уборочной кампании в этом году саратовские аграрии собрали свыше 5,2 млн тонн зерна. Это лучший показатель среди регионов Приволжского федерального округа. Продолжается сбор подсолнечника – его намолочено более 2,2 млн тонн. Здесь Саратовская область также является лидером ПФО. Кроме того, регион занимает высокие позиции по стране по численности поголовья крупного рогатого скота и производству молока.

В 2025 году в сфере АПК в работе находятся 134 инвестиционных проекта с общим объемом вложений около 50 млрд рублей. На реализацию госпрограммы комплексного развития сельских территорий благодаря поддержке Министерства сельского хозяйства России направлено более 1,3 млрд рублей.

Подготовила Наталья Мерайеф