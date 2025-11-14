В ПИУ РАНХиГС торжественно завершился III Всероссийский фестиваль студенческого творчества «А.Р.Т.»

В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоялась церемония закрытия III Всероссийского открытого фестиваля студенческого творчества филиалов РАНХиГС «А.Р.Т. (Академия. Регионы. Творчество.)», ставшего площадкой демонстрации студенческих дарований в различных видах искусства, местом вдохновения и новых знакомств среди творческой молодёжи.

На протяжении четырёх дней на сцене театрального зала ПИУ РАНХиГС более 300 талантливых студентов из 20 филиалов Президентской академии демонстрировали неординарные таланты и запоминающиеся выступления. Ребята поразили зрителей яркими и эмоциональными номерами в музыкальном направлении, представили креативные театральные постановки и удивили неповторимым артистизмом в танцевальном направлении и оригинальном жанре.

На торжественной церемонии закрытия к участникам Фестиваля обратился директор Института Виктор Чепляев: «Прежде всего хотелось бы поздравить всех нас с тем, какое замечательное и масштабное мероприятие нам с вами удалось провести. Уверен, что каждый участник достиг поставленных целей, получил новые знания, уникальную практику, обмен эмоциями и опытом. Я рад, что здесь – на Саратовской земле, в Поволжском институте управления Президентской академии – вы получили что-то новое и возьмёте с собой ту душевную теплоту, которую вам дарили организаторы, волонтёры и наши студенты».

Заместитель Председателя Правительства Саратовской области Владимир Попов и Главный советник Управления Президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, участник Специальной военной операции, кавалер Ордена Мужества, участник программы «Время героев», магистрант Поволжского института управления Президентской академии Денис Диденко поприветствовали участников Фестиваля и выразили благодарность ребятам за их красочные выступления и яркие впечатления. «Я увидел в ваших номерах и произведениях стремление идти вперёд, связь поколений, доброту, творчество и молодость. Так держать!» – отметил Владимир Владимирович.

Проректор Президентской академии Алексей Спирин подчеркнул высокую культурную значимость Фестиваля, обратившись к участникам мероприятия: «Сегодня вы продемонстрировали, что Президентская академия способна не только объединять таланты в области науки, спорта, но и также быть первой в области творчества и искусства. Саратовская земля принимает Фестиваль уже в третий раз, причем масштабы значительно выросли — в этом году число участников увеличилось вдвое, собрав представителей уже двадцати филиалов Академии. Выражаю глубокую признательность всем организаторам и вдохновителям Фестиваля за достижение столь значимых результатов!».

Наиболее волнительным и долгожданным моментом церемонии закрытия стало подведение итогов Фестиваля:

Музыкальное направление:

Гран-при – Коллектив «VOICE LAB» Московского кампуса Президентской академии;

1 место – Елена Майстренко, студентка Южно-Российского института управления; Ансамбль народной песни «Балагуры» Поволжского института управления;

2 место – Вокальный ансамбль «Next» Поволжского института управления;

3 место – Анна Бутко, студентка Воронежского филиала;

Специальный приз – Алина Фадеева, студентка Сибирского института управления!

Театральное направление:

Гран-при – Анастасия Берестюк, студентка Южно-Российского института управления;

1 место – Евгения Митаева, студентка Владимирского филиала;

2 место – Максим Илюшкин и Дмитрий Корнеев, студенты Поволжского института управления;

3 место – Театральная студия Владимирского филиала РАНХиГС;

Специальный приз – Анастасия Пименова, студентка Ставропольского филиала!

Студенческий театр:

Гран-при – Студенческий театр «5БУКВ» Поволжского института управления;

1 место – Театральная студия Движения первых Президентской академии (Московский кампус Президентской академии);

2 место – Театральная студия «X-promt» Южно-Российского института управления!

Танцевальное направление:

Гран-при – Коллектив «ШУ.team» Московского кампуса Президентской академии;

1 место – Шоу-балет «Комильфо» Южно-Российского института управления;

2 место – Коллектив современного танца «GZ» Поволжского института управления;

3 место – Елизавета Таланкина, студентка Московского областного филиала; Олеся Серых, студентка Брянского филиала;

Специальный приз – Танцевальная студия «Золотое Руно» Северо-Кавказского института; Екатерина Ховрич, студентка Московского кампуса Президентской академии!

Оригинальный жанр:

Гран-при – Цирковая студия «PANDORA» Поволжского института управления;

1 место – Вячеслав Молчанов, студент Владимирского филиала;

2 место – Театр моды Южно-Российского института управления;

3 место – Елизавета Филиппова, студентка Московского областного филиала; Екатерина Зулинская, студентка Алтайского филиала!

Самое масштабное творческое мероприятие Президентской академии подошло к концу. Каждый из участников внёс свою уникальную нотку в этот праздник искусства.