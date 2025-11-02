Роман Бусаргин: О ходе ремонта водопровода Саратова

Другой дополнительный участок, на котором продолжаются работы в рамках масштабной модернизации сетей водоканала, расположен на улице Вадима Прелатова в Заводском районе.

Здесь предстоит проложить почти 500 метров нового трубопровода, на котором за несколько лет было 25 крупных аварий. Коммуникации питают не только жилой микрорайон, но и большой медицинский кластер, в который входит кардиодиспансер, поликлиника, женская консультация и другие отделения.

Сейчас на объекте приступили к бурению скважин. Трубы будут прокладывать самым современным методом — горизонтально-направленного бурения. Обратил внимание водоканала и подрядчиков на организацию работ. Важно обеспечить удобные маршруты обхода для пешеходов и альтернативный путь для автомобилистов.