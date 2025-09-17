Роман Бусаргин: О кадрах в здравоохранении

Решение кадрового вопроса в здравоохранении — одно из важнейших направлений работы региональной власти на постоянной основе.

Для этого принимаются различные меры, разработана профильная программа, включающая в себя целый комплекс мероприятий: от различных выплат и увеличения квоты на целевое обучение, заканчивая поддержкой молодых специалистов.

В рамках рабочих поездок по районам области говорим о том, что главы муниципалитетов и руководители больниц должны максимально активно подключаться к решению кадровых вопросов в учреждениях. Заниматься именно точечными ситуациями, с которыми может столкнуться медик. В частности, сами молодые специалисты говорят, что крайне актуальной остается тема с предоставлением жилья или полной компенсацией расходов на его аренду. При этом не все территории должным образом реализуют этот подход. Такое обращение ко мне поступило. В этой ситуации будем детально разбираться.

Учитывая большое количество молодых специалистов, министерство здравоохранения проведет мониторинг реализации всех мер поддержки на каждой территории. Концепция, сформированная в рамках региональной программы, должна быть единой во всех муниципалитетах. Едины и показатели укомплектованности медицинских организаций, которых необходимо достичь к концу года: по врачам — 70%, по среднему медицинскому персоналу — 77%. Эти данные станут основными при анализе работы руководства учреждения по итогам года и формировании кадрового резерва главных врачей.