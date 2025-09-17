Саратовцам рассказали, как не платить налог при продаже жилья

Семьи с детьми могут не платить налог при продаже жилья, — напомнили Госуслуги.

По общему правилу от налога освобождается доход от продажи жилья после минимального срока владения — он составляет 3 или 5 лет. Для семей с детьми — с 2021 года особые условия. Они могут не платить НДФЛ при продаже при любом сроке владения.

Основание: п. 2.1 ст. 217.1 НК РФ

Кто имеет право на освобождение от налога

— Родители или усыновители с двумя и более детьми до 18 лет или до 24 лет при очном обучении.

— Дети до 18 лет или 24 лет из этих семей.

Возраст детей учитывается на дату сделки. Если второй ребенок рождается позже сделки, но в том же году, он учитывается для целей освобождения от налога.

Какие объекты можно продать без налога

— комната

— квартира или часть

— жилой дом или часть

— доли

Какие условия должны совпасть для освобождения от налога

— Семья купила новое жилье в том же году или до 30 апреля следующего года. Если жилье продано в 2025 году, купить новое нужно до 30 апреля 2026. Для новостройки покупкой считается полная оплата по ДДУ.

— Новое жилье больше по общей площади или кадастровой стоимости.

— Кадастровая стоимость проданного жилья до 50 млн ₽.

— На момент продажи членам семьи в совокупности не принадлежит более 50% другого жилья, которое по общей площади больше приобретенного.

В течение года так можно продать не одну квартиру, а несколько. Главное, чтобы по площади или стоимости каждая из них была меньше новой.

Если продается дом

С 2023 года при продаже с участком земля и хозпостройки для личных нужд также освобождаются от налогообложения по этим правилам.

Что с декларацией

При соблюдении всех условий ее подавать не нужно.