Роман Бусаргин: О новых мерах поддержки саратовских участников СВО

Продолжаем работу по упрощению процесса получения различных мер поддержки для участников СВО и членов их семей.

Теперь наши военнослужащие из числа многодетных семей и их близкие могут через сеть МФЦ обратиться за следующими выплатами:

— на строительство (приобретение) жилого помещения;

— на приобретение (строительство) жилого помещения взамен предоставления жилого помещения по договору социального найма из государственного жилищного фонда области;

— взамен предоставления земельного участка в собственность.

Ранее в МЦФ появилась возможность оформления в режиме одного окна бесплатного питания для обучающихся 5-11 классов, зачисления в группы продленного дня, внеочередного перевода ребенка в ближайшую к месту жительства школу, бесплатного посещения кружков и секций в государственных организациях. На сегодняшний день через сеть многофункциональных центров участники СВО и их близкие могут оформить 57 различных льгот федерального, регионального и муниципального уровней.